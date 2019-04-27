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В Германии рассказали о важности «Северного потока-2» для страны

Спустя годы «Северный поток-2» может иметь жизненно важное значение для Германии, и попытку его заблокировать можно считать ущербом для населения страны. Так считает глава правительства Мекленбура-Передней Померании Мануэла Швезиг.
В Германии рассказали о важности «Северного потока-2» для страны

Политик раскритиковала идею претендента на пост руководителя Еврокомиссии Манфреда Вебера сделать все возможное для блокировки газопровода. Она считает данные действия оппонента безответственными с точки зрения энергетики. К 2038 году Германия намерена в полной мере отказаться от угля и атомной энергии, перейдя на чистые в плане экологии источники. Временно страна вынуждена будет пользоваться газом «Северного потока-2», поэтому его запрет неприемлем.

Швезиг заявила, что Вебер обязан руководствоваться в своей работе интересами германского народа, поэтому с его стороны странно желание сообщить населению об отрицательном отношении к газопроводу, проект которого немцы поддерживают много лет. «Мы не должны играть с будущим страны», - заметила она.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:52

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