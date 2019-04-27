Ольга Серябкина продемонстрировала фрагмент откровенного клипа на песню «Полуголые»
Ольга Серябкина показала результат своей очередной творческой работы. В ее Instagram-аккаунте появился фрагмент откровенного клипа на песню «Полуголые».
Запись длится всего около минуты, но и этого хватило многим подписчикам певицы, чтобы прийти в эйфорию от увиденного. Теперь они опасаются, что не смогут дождаться, когда Серябкина представит полноформатный клип.
В ролике исполнительница в очередной раз продемонстрировала красоту своей фигуры и танцевальные способности. По мнению некоторых поклонников, красиво двигаться в такт музыке она так и не смогла научиться за годы работы на сцене. «Танцы ни о чем», - написал один из комментаторов. Нашлись и те, кто заподозрил Ольгу Серябкину в беременности, посчитав. что та поправилась.
Запись длится всего около минуты, но и этого хватило многим подписчикам певицы, чтобы прийти в эйфорию от увиденного. Теперь они опасаются, что не смогут дождаться, когда Серябкина представит полноформатный клип.
В ролике исполнительница в очередной раз продемонстрировала красоту своей фигуры и танцевальные способности. По мнению некоторых поклонников, красиво двигаться в такт музыке она так и не смогла научиться за годы работы на сцене. «Танцы ни о чем», - написал один из комментаторов. Нашлись и те, кто заподозрил Ольгу Серябкину в беременности, посчитав. что та поправилась.
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:45