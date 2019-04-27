АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Sony представила водонепроницаемую Bluetooth-колонку SRS-XB12
EUR 72.09 USD 64.71
Курс валют на 27.04.2019

Ольга Серябкина продемонстрировала фрагмент откровенного клипа на песню «Полуголые»

Ольга Серябкина показала результат своей очередной творческой работы. В ее Instagram-аккаунте появился фрагмент откровенного клипа на песню «Полуголые».
Ольга Серябкина продемонстрировала фрагмент откровенного клипа на песню «Полуголые»

Запись длится всего около минуты, но и этого хватило многим подписчикам певицы, чтобы прийти в эйфорию от увиденного. Теперь они опасаются, что не смогут дождаться, когда Серябкина представит полноформатный клип.

В ролике исполнительница в очередной раз продемонстрировала красоту своей фигуры и танцевальные способности. По мнению некоторых поклонников, красиво двигаться в такт музыке она так и не смогла научиться за годы работы на сцене. «Танцы ни о чем», - написал один из комментаторов. Нашлись и те, кто заподозрил Ольгу Серябкину в беременности, посчитав. что та поправилась.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:45

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Яна Рудковская призвала остановить
Внедрение 5G может негативно сказаться
Кайли Дженнер стала Капитаном Марвел
«Банный лист на пятой точке»: Саша
Ученые установили причину «кислородной
Елена Летучая дала совет по выбору яиц
В Уганде женщина за 39 лет родила 38
Диетологи рассказали, как правильно
Эмилия Кларк в образе Джона Сноу
В Германии рассказали о важности
Ольга Серябкина продемонстрировала
Жертвы бессонницы не могут справиться с
«Настоящая травля»: Эдгард Запашный
Tobii Aware запретит смотреть в чужой
Эксперты назвали методы «замедления»
Продюсер: Для Лободы история в
Российские ученые впервые напечатают
В эфире «Дома-2» показали крестины сына
Звезда «Темной башни» Идрис Эльба
Названы самые популярные случаи обмана
Анна Седокова призналась, что у нее
Sony представила водонепроницаемую
На Урале после падения с горки погиб
Ирина Салтыкова рассказала, что Юлию
Скотт Уоринг разглядел выходящее из
Бузова живет «на отшибе»: Инсайдеры
Windows 10 будет отображать уведомления
«А нужен ли комментарий?»: Максим
Mail.ru представит летом голосовой
Роберт Де Ниро вновь сделал язвительное
Просмотреть все новости