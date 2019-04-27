Диетологи рассказали, как правильно завершить пост и сохранить здоровье





Традиционные на Пасху яйца оказались тяжелым для ослабленного желудка продуктом, поэтому диетологи посоветовали употреблять их с осторожностью. Более легкими для пищеварительного тракта станут яйца всмятку, но при этом не стоит употреблять больше двух штук в день. Эксперты разрешают попробовать немного кулича или творожной пасхи, а для приведения организма в норму понадобятся кисломолочные продукты. Диетологи советуют есть запеченную рыбу, а мясо следует добавить в рацион на третий день после выхода из поста. Более легкими для желудка станут индейка, кролик и парная телятина.Эксперты считают вредными для здоровья домашнюю колбасу и блюда из свинины. Для возобновления работы пищеварительного тракта следует есть больше овощей, а также отказаться от алкоголя.