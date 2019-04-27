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Диетологи рассказали, как правильно завершить пост и сохранить здоровье

Диетологи сообщили о правилах выхода из поста, которые позволят не нанести вред здоровью. Многие россияне соблюдали Великий пост перед праздником Пасхи.
Диетологи рассказали, как правильно завершить пост и сохранить здоровье

Традиционные на Пасху яйца оказались тяжелым для ослабленного желудка продуктом, поэтому диетологи посоветовали употреблять их с осторожностью. Более легкими для пищеварительного тракта станут яйца всмятку, но при этом не стоит употреблять больше двух штук в день. Эксперты разрешают попробовать немного кулича или творожной пасхи, а для приведения организма в норму понадобятся кисломолочные продукты. Диетологи советуют есть запеченную рыбу, а мясо следует добавить в рацион на третий день после выхода из поста. Более легкими для желудка станут индейка, кролик и парная телятина.

Эксперты считают вредными для здоровья домашнюю колбасу и блюда из свинины. Для возобновления работы пищеварительного тракта следует есть больше овощей, а также отказаться от алкоголя.



 
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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:06

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