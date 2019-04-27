Диетологи рассказали, как правильно завершить пост и сохранить здоровье
Диетологи сообщили о правилах выхода из поста, которые позволят не нанести вред здоровью. Многие россияне соблюдали Великий пост перед праздником Пасхи.
Традиционные на Пасху яйца оказались тяжелым для ослабленного желудка продуктом, поэтому диетологи посоветовали употреблять их с осторожностью. Более легкими для пищеварительного тракта станут яйца всмятку, но при этом не стоит употреблять больше двух штук в день. Эксперты разрешают попробовать немного кулича или творожной пасхи, а для приведения организма в норму понадобятся кисломолочные продукты. Диетологи советуют есть запеченную рыбу, а мясо следует добавить в рацион на третий день после выхода из поста. Более легкими для желудка станут индейка, кролик и парная телятина.
Эксперты считают вредными для здоровья домашнюю колбасу и блюда из свинины. Для возобновления работы пищеварительного тракта следует есть больше овощей, а также отказаться от алкоголя.
Традиционные на Пасху яйца оказались тяжелым для ослабленного желудка продуктом, поэтому диетологи посоветовали употреблять их с осторожностью. Более легкими для пищеварительного тракта станут яйца всмятку, но при этом не стоит употреблять больше двух штук в день. Эксперты разрешают попробовать немного кулича или творожной пасхи, а для приведения организма в норму понадобятся кисломолочные продукты. Диетологи советуют есть запеченную рыбу, а мясо следует добавить в рацион на третий день после выхода из поста. Более легкими для желудка станут индейка, кролик и парная телятина.
Эксперты считают вредными для здоровья домашнюю колбасу и блюда из свинины. Для возобновления работы пищеварительного тракта следует есть больше овощей, а также отказаться от алкоголя.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:06