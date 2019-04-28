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Медики назвали лучшие продукты для восстановления микрофлоры кишечника

Немецкие врачи назвали лучшие продукты для восстановления микрофлоры кишечника. Опубликованные советы помогут реабилитироваться после курса лечения антибиотиками.
Медики назвали лучшие продукты для восстановления микрофлоры кишечника

Ученые из Центра молекулярной медицины в Берлине выяснили, что кишечнику понадобится около полугода, чтобы оправиться после курса лечения антибиотиками. Около 80% клеток, защищающих от болезней, находятся именно в кишечнике, а препараты группы бактерицидных могут нарушить микрофлору. При восстановлении не нужно использовать лекарства, но пробиотические продукты ускоряют процесс восстановления. В частности, систему помогут реабилитировать молочные продукты с бактериями, квашенная капуста и дрожжи.

Рекомендованными пробиотиками являются зерновые хлопья, отруби, фрукты и орехи, овощи, зелень и семена льна. При ослабленном кишечнике нужно избегать фастфуда, сладостей и изделий из белой муки.



 
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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 02:14

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