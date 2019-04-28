Медики назвали лучшие продукты для восстановления микрофлоры кишечника





Ученые из Центра молекулярной медицины в Берлине выяснили, что кишечнику понадобится около полугода, чтобы оправиться после курса лечения антибиотиками. Около 80% клеток, защищающих от болезней, находятся именно в кишечнике, а препараты группы бактерицидных могут нарушить микрофлору. При восстановлении не нужно использовать лекарства, но пробиотические продукты ускоряют процесс восстановления. В частности, систему помогут реабилитировать молочные продукты с бактериями, квашенная капуста и дрожжи.Рекомендованными пробиотиками являются зерновые хлопья, отруби, фрукты и орехи, овощи, зелень и семена льна. При ослабленном кишечнике нужно избегать фастфуда, сладостей и изделий из белой муки.