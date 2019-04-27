«Настоящая травля»: Эдгард Запашный негативно оценил решение взрослых на шоу «Голос. Дети»

Цирковой артист не мог не отреагировать на скандал, разгоревшийся вокруг конкурса. В своем аккаунте Эдгард Запашный отметил: он не смотрел финальную часть «Голос. Дети», а после начавшейся «травли» в обществе вряд ли на это решится.По мнению автора публикации, самым ужасным является то, что дети, принимающие участие в шоу, страдают, пока взрослые плетут интриги. Артисту стыдно за принимающих «судьбоносные решения» взрослых, и ему очень жаль, что в такой ситуации оказались Микелла Абрамова и Максим Ержан. «Ведь сейчас началась настоящая травля и полилась грязь в сторону детишек», - сетует Запашный.В шестом сезоне проекта победителем стала дочь певицы Алсу – Микелла Абрамова. Большинство зрителей сомневаются, что девочке самостоятельно и честно удалось добиться успеха. Соответствующее мнение озвучивал и Максим Галкин, уверенный, что коллеги по цеху Алсу помогли ее дочери выиграть. Данную ситуацию собирается прояснить Первый канал. Руководители очень удивились, что Абрамова получила большое количество зрительских симпатий, и теперь расследуют результаты шоу.