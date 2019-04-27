На Урале после падения с горки погиб шестилетний мальчик





Инцидент зафиксирован в одном из населенных пунктов под Североуральском, где 6-летний мальчик 26 апреля играл с друзьями во дворе. Ребенок ударился головой на металлической горке, а вечером начал жаловаться матери на головные боли. Женщина обработала рану, появившуюся в височной области, а ранним утром следующего дня заметила, что у сына повышенная температура. В связи с этим гражданка вызвала “скорую” помощь”, до прибытия которой ребенок скончался.Как сообщает пресс-ведомство прокуратуры Свердловской области, выясняется, кому принадлежит горка, а также ее техническое состояние. Также будет проверена своевременность приезда медиков по вызову. Назначена судмедэкспертиза, в результате которой установят причину смерти мальчика. Согласно неофициальной статистике, в результате травм на детских горках в России погибают около 17 школьников в год.