АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Sony представила водонепроницаемую Bluetooth-колонку SRS-XB12
EUR 72.09 USD 64.71
Курс валют на 27.04.2019

На Урале после падения с горки погиб шестилетний мальчик

На Урале в результате падения с горки погиб шестилетний ребенок. По имеющейся информации, мальчик скончался еще до прибытия медиков.
На Урале после падения с горки погиб шестилетний мальчик

Инцидент зафиксирован в одном из населенных пунктов под Североуральском, где 6-летний мальчик 26 апреля играл с друзьями во дворе. Ребенок ударился головой на металлической горке, а вечером начал жаловаться матери на головные боли. Женщина обработала рану, появившуюся в височной области, а ранним утром следующего дня заметила, что у сына повышенная температура. В связи с этим гражданка вызвала “скорую” помощь”, до прибытия которой ребенок скончался.

Как сообщает пресс-ведомство прокуратуры Свердловской области, выясняется, кому принадлежит горка, а также ее техническое состояние. Также будет проверена своевременность приезда медиков по вызову. Назначена судмедэкспертиза, в результате которой установят причину смерти мальчика. Согласно неофициальной статистике, в результате травм на детских горках в России погибают около 17 школьников в год.



 
+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:12

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Продюсер: Для Лободы история в
Российские ученые впервые напечатают
В эфире «Дома-2» показали крестины сына
Звезда «Темной башни» Идрис Эльба
Названы самые популярные случаи обмана
Анна Седокова призналась, что у нее
Sony представила водонепроницаемую
На Урале после падения с горки погиб
Ирина Салтыкова рассказала, что Юлию
Скотт Уоринг разглядел выходящее из
Бузова живет «на отшибе»: Инсайдеры
Windows 10 будет отображать уведомления
«А нужен ли комментарий?»: Максим
Mail.ru представит летом голосовой
Роберт Де Ниро вновь сделал язвительное
В Иерусалиме произошло схождение
Гинекологи рассказали об опасных для
Влад Кадони пригрозил расправой Илье
Климатологи и уфологи назвали причины
Марина Африкантова призналась, что
В Петергофе злоумышленники ограбили
Звезда «Дома-2» Тата Абрамсон
Ученые: Интенсивные упражнения снижают
Недавно родившая Виктория Лопырева
«Не путайте мужчин с крепостными»:
Эксперты рассказали о сигналах скорой
Юлия Михалкова рассказала о своих
Астрофизики имитируют звуки звезд,
Ученые заявили о пользе соцсетей в
Филипп Киркоров рассказал о своем
Просмотреть все новости