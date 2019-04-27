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Скотт Уоринг разглядел выходящее из Солнца НЛО

Уфолог Скотт Уоринг опубликовал на своем сайте материал о новом впечатляющем открытии. Рассматривая кадры, сделанные NASA, он заметил НЛО, якобы выходящее из Солнца.
Скотт Уоринг разглядел выходящее из Солнца НЛО

На изученных изображениях эксперт сообщил, что увидел четкие очертания космического судна пришельцев, отдаляющегося от светила. Взлет НЛО, по его мнению, совпал со взрывом в раскаленном объекте. Его Уоринг посчитал невероятным, потому как он обладает формой куба со срезанным углом. Позади корабля он сумел разглядеть непонятную энергетику, которая может указывать на активность моторов НЛО.

Скотт Уоринг уверен, что отдаление таинственного судна от Солнца и последующий взрыв нельзя назвать случайностью, так как это может быть результатом действий представителей других цивилизаций. Уфолог в очередной раз обвинил NASA в попытке скрыть от людей факт существования гуманоидов, на этот раз посетивших светило, а ряд пользователей высказались в его поддержку.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:58

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