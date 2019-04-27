«А нужен ли комментарий?»: Максим Фадеев отреагировал на финал «Голос. Дети»

Максим Фадеев разместил на странице в Instagram видео. Целый день разные СМИ хотели услышать мнение известного продюсера относительно финала музыкального проекта «Голос. Дети», поэтому он решил записать ответ сам. Создатель группы «Серебро» был одним из тех, кто стоял у истоков данного шоу, но был вынужден уйти. По его словам, для этого были серьезные причины, но он не стал их оглашать, так как не хотел поднимать подобные деликатные темы в преддверии наступающей Пасхи. Музыкальный деятель пообещал в будущем вернуться к этому вопросу и рассказать все подробности ухода.Свой комментарий по поводу финала Максим Фадеев так и не дал, так как посчитал что в этом нет необходимости: «Прошел финал, все хотят комментариев. А нужен ли комментарий? Мне кажется, нет». Такое заявление оставило поклонников известного продюсера в сомнениях, ведь его можно интерпретировать по-разному.Напомним, победу в последнем сезоне «Голос. Дети» одержала Микелла Абрамова, дочь Алсу. В финале она набрала в два раза больше голосов, чем конкурент. Первый канал уже заявил о начале проверки методики подсчета.