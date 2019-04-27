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В Иерусалиме произошло схождение Благодатного огня

В Иерусалиме в храме Гроба Господня произошло схождение Благодатного огня, об него зажгли 33 свечки. Этому предшествовала всеобщая молитва всех собравшихся, в числе которых были местные православные арабы, паломники со всего мира и сам патриарх Иерусалимский Феофил.
В Иерусалиме произошло схождение Благодатного огня

Схождение Благодатного огня произошло в кувуклии, небольшой часовне, сооруженной на месте погребения Иисуса и расположенной в Иерусалиме. Ежегодная церемония, предшествующая этому событию, является не менее значимой. В ходе нее происходит внимательный осмотр кувуклии, призванный выявить посторонние средства, позволяющие патриарху Иерусалимскому Феофилу зажечь огонь и сымитировать его схождение. После проверки двери опечатываются и все собравшиеся остаются внутри до самого конца.

В храме Гроба Господня собрались не только паломники из разных стран мира, но и местные православные арабы, а также представители Иерусалимской православной церкви. После схождения Благодатного огня патриарх Феофил позволил зажечь об него 33 свечки – по возрасту Христа.

На торжестве в Иерусалиме присутствовала делегация российского фонда Андрея Первозванного. Его представители уже к полуночи доставят Святыню в московский храм Христа Спасителя, где начнется патриаршая пасхальная служба. Впоследствии огонь отправят в десятки регионов России. Тоже самое касается и других паломников, которые отправятся с огнем к себе на родину.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:59

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