В Иерусалиме произошло схождение Благодатного огня





Схождение Благодатного огня произошло в кувуклии, небольшой часовне, сооруженной на месте погребения Иисуса и расположенной в Иерусалиме. Ежегодная церемония, предшествующая этому событию, является не менее значимой. В ходе нее происходит внимательный осмотр кувуклии, призванный выявить посторонние средства, позволяющие патриарху Иерусалимскому Феофилу зажечь огонь и сымитировать его схождение. После проверки двери опечатываются и все собравшиеся остаются внутри до самого конца.В храме Гроба Господня собрались не только паломники из разных стран мира, но и местные православные арабы, а также представители Иерусалимской православной церкви. После схождения Благодатного огня патриарх Феофил позволил зажечь об него 33 свечки – по возрасту Христа.На торжестве в Иерусалиме присутствовала делегация российского фонда Андрея Первозванного. Его представители уже к полуночи доставят Святыню в московский храм Христа Спасителя, где начнется патриаршая пасхальная служба. Впоследствии огонь отправят в десятки регионов России. Тоже самое касается и других паломников, которые отправятся с огнем к себе на родину.