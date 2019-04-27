Климатологи и уфологи назвали причины рекордных температур в Северном полушарии





Уже не первый год климатологи занимаются изучением глобального потепления и сообщают, что эта тенденция скоро дойдет до всей восточной и северной Европы, а затем коснется и России. Поднятие среднегодового уровня температур уже отмечены не только в Польше, Украине и Белоруссии, но и в Скандинавских странах. Это связано с процессом так называемого «выноса тепла». Его подпитывают барические системы, в них включат циклоны и антициклоны. Они переносят теплый воздух из мест с более высокой температурой туда, где эти показатели ниже, т.е. – от экватора к полюсам. В течение ближайших десятилетий все эти процессы сформируют в Северном полушарии новый климат.Уфологи не согласны с климатологами и иначе представляют себе глобальное потепление. Они уверены, что в ядре Земли происходят необратимые процессы, которые рано или поздно сделают планету непригодной для жизни. Согласно этой теории на поверхность начнет выходить лава, что приведет к полному изменению рельефа и климата. В атмосферу попадут вредные для человека газы и химикаты, а впоследствии это только ускорит повышение среднегодовой температуры. Уфологи уверены: в скором времени Земля станет газовым гигантом.