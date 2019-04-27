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Астрофизики имитируют звуки звезд, чтобы раскрыть их секреты
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Астрофизики имитируют звуки звезд, чтобы раскрыть их секреты

Американские астрофизики имитируют звуки звезд, чтобы раскрыть неизвестные ранее секреты светил. Есть риск, что звук не сможет пройти сквозь космический вакуум, но ученые смогут понять больше о внутренней структуре звезды благодаря вибрации.
Астрофизики имитируют звуки звезд, чтобы раскрыть их секреты

Телескопы могут определять вибрацию ядерной энергии, как колебания яркости или температуры на поверхности звезды. Таким образом станет известно больше о внутренней структуре светил. Эксперты из Университета Висконсина изучают связь между звездной структурой и вибрациями, разрабатывая программное обеспечение, которое имитирует звук звезд и их частоты. Программа может сравнить симуляцию с реальным звуком и усовершенствовать свою модель. Чтобы привести звук в диапазон человеческого слуха необходимо ускорять вибрации в тысячи и миллионы раз.

Ученые исследуют звезды, которые превосходят Солнце в размерах и при взрыве создают черные дыры и нейтронные звезды. В результате экспериментов планируется узнать, как они работают и влияют на развитие Вселенной. Колебания звезды могут вызвать внутренние процессы или планета, проходящая перед ней. Поиском экзопланет занимаются некоторые телескопы, данные которых помогают в исследовании.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:42

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