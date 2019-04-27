Астрофизики имитируют звуки звезд, чтобы раскрыть их секреты





Телескопы могут определять вибрацию ядерной энергии, как колебания яркости или температуры на поверхности звезды. Таким образом станет известно больше о внутренней структуре светил. Эксперты из Университета Висконсина изучают связь между звездной структурой и вибрациями, разрабатывая программное обеспечение, которое имитирует звук звезд и их частоты. Программа может сравнить симуляцию с реальным звуком и усовершенствовать свою модель. Чтобы привести звук в диапазон человеческого слуха необходимо ускорять вибрации в тысячи и миллионы раз.Ученые исследуют звезды, которые превосходят Солнце в размерах и при взрыве создают черные дыры и нейтронные звезды. В результате экспериментов планируется узнать, как они работают и влияют на развитие Вселенной. Колебания звезды могут вызвать внутренние процессы или планета, проходящая перед ней. Поиском экзопланет занимаются некоторые телескопы, данные которых помогают в исследовании.