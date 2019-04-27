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Роберт Де Ниро вновь сделал язвительное замечание в адрес усомнившегося в его IQ Трампа

Конфликт между голливудским актером Робертом Де Ниро и президентом США возник после того, как Дональд Трамп усомнился в IQ кинозвезды. Знаменитость в очередной раз сделал язвительное замечание в адрес государственного деятеля.

Роберт Де Ниро вновь сделал язвительное замечание в адрес усомнившегося в его IQ Трампа

Многие звезды Голливуда были не в восторге от победы Дональда Трампа на президентских выборах в 2016 году. В числе «оппонентов», критикующих новую власть, оказался и Роберт Де Ниро. Президент отреагировал на присоединение артиста к коллегам в Twitter, заявив, что у Де Ниро низкий IQ, так как на съемках многих фильмов он не раз получал по голове от профессиональных боксеров.

24 апреля американский актер в Apollo Theater презентовал новый документальный фильм от HBO, посвященный Гарлему. В картине нет ни слова о хозяине Белого дома, но артист решил упомянуть Трампа в своей речи. Обладатель премий «Оскар» и «Золотой глобус» заявил, что в такие «неспокойные времена», когда ведется пропаганда расизма и раскола общества со стороны администрации, он, многие его коллеги и гости, собравшись сегодня здесь, заявляют, что выступают против подобных действий.



 
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Культура
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:10

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