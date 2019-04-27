Юлия Михалкова рассказала о своих планах после распада “Уральских пельменей”

После распада “Уральских пельменей” Михалкова приняла решение на несколько составов отказаться от гастролей, занявшись съемками в кино. В новом интервью “7Дней.ру” артистка призналась, что сейчас у нее есть много предложений, которые касаются фильмов. У нее имеется незначительный опыт появления в полнометражных лентах, и сейчас она хочет заняться этим профессионально. Михалкова не скрывает, что пока многие отечественные режиссеры ее воспринимают исключительно в комедийном типаже, но в будущем она планирует стать драматической артисткой.Юлия Михалкова провела отдых на Мальдивах, где набралась сил для новых свершений. Актриса отметила, что умеет обходиться малым, не гонится за роскошью и считает, что человек счастлив, когда достигает гармонии с собой.