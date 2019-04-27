АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Астрофизики имитируют звуки звезд, чтобы раскрыть их секреты
EUR 72.09 USD 64.71
Курс валют на 27.04.2019

Юлия Михалкова рассказала о своих планах после распада “Уральских пельменей”

Российская актриса Юлия Михалкова поделилась, чем намеревается заняться после распада “Уральских пельменей”. Артистка стремится к профессиональному уровню в кино, а также принимает предложения на съемки.
Юлия Михалкова рассказала о своих планах после распада “Уральских пельменей”

После распада “Уральских пельменей” Михалкова приняла решение на несколько составов отказаться от гастролей, занявшись съемками в кино. В новом интервью “7Дней.ру” артистка призналась, что сейчас у нее есть много предложений, которые касаются фильмов. У нее имеется незначительный опыт появления в полнометражных лентах, и сейчас она хочет заняться этим профессионально. Михалкова не скрывает, что пока многие отечественные режиссеры ее воспринимают исключительно в комедийном типаже, но в будущем она планирует стать драматической артисткой.

Юлия Михалкова провела отдых на Мальдивах, где набралась сил для новых свершений. Актриса отметила, что умеет обходиться малым, не гонится за роскошью и считает, что человек счастлив, когда достигает гармонии с собой.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:46

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Недавно родившая Виктория Лопырева
«Не путайте мужчин с крепостными»:
Эксперты рассказали о сигналах скорой
Юлия Михалкова рассказала о своих
Астрофизики имитируют звуки звезд,
Ученые заявили о пользе соцсетей в
Филипп Киркоров рассказал о своем
Ученые: Секрет долголетия тамплиеров
Кейт Миддлтон с супругом нанесли
Неизвестный оставил угрожающее послание
Анна Исаева рассказала о возвращении
Пояс от Philips помогает бороться с
Ученые назвали фактор, увеличивающий
Звезды поделились своим мнением о Стасе
Эксперты назвали самые надежные
Любовь Успенская заявила о желании
Писатель Дебби Франк нашла много общего
Складной iPhone с выдвижной камерой
В честь 50-летия Стаса Михайлова
Павел Воля рассказал фанатам, как Семен
Ученые нашли способ улучшать память с
Юлия Ковальчук рассказала, почему
Анастасия Волочкова заступилась за
Поклонская советует Порошенко собирать
В Иерусалиме христиане со всего мира
Альбина Джанабаева показала поклонникам
Ученые обнаружили в Мировом океане
«Бузовой и не снились такие гонорары»:
Александр Буйнов из-за аллергии не
Ученые: Самобичевание приводит к
Просмотреть все новости