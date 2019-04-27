АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Астрофизики имитируют звуки звезд, чтобы раскрыть их секреты
EUR 72.09 USD 64.71
Курс валют на 27.04.2019

Филипп Киркоров рассказал о своем отношении к геям

Российский артист Филипп Киркоров высказался по поводу гей-парадов, а также сообщил о собственном отношении к нетрадиционной сексуальной ориентации. В интервью рэперу Басте певец напомнил, что “гей” в переводе с английского обозначает “радость”.
Филипп Киркоров рассказал о своем отношении к геям

Филипп Киркоров выступает против проведения массовых гей-парадов, поскольку считает их “показухой”, а также вызывающими отрицательные эмоции у людей, которые не принимают однополых отношений. Артист назвал “Евровидение” гей-праздником, поскольку считает музыку - радостью, а в переводе с английского “гей” означает “радость”. В то же время певец нормально относится к гомосексуалистам, но призывает не распространяться публично о своих предпочтениях.

Филипп Киркоров также ответил, что красит глаза из-за специфики работы на телевидении. Публика интересовалась у музыканта, зачем он выступал в юбке, на что артист заявил, что это был дорогой килт от Жана-Поля Готье.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Интенсивные упражнения снижают
Недавно родившая Виктория Лопырева
«Не путайте мужчин с крепостными»:
Эксперты рассказали о сигналах скорой
Юлия Михалкова рассказала о своих
Астрофизики имитируют звуки звезд,
Ученые заявили о пользе соцсетей в
Филипп Киркоров рассказал о своем
Ученые: Секрет долголетия тамплиеров
Кейт Миддлтон с супругом нанесли
Неизвестный оставил угрожающее послание
Анна Исаева рассказала о возвращении
Пояс от Philips помогает бороться с
Ученые назвали фактор, увеличивающий
Звезды поделились своим мнением о Стасе
Эксперты назвали самые надежные
Любовь Успенская заявила о желании
Писатель Дебби Франк нашла много общего
Складной iPhone с выдвижной камерой
В честь 50-летия Стаса Михайлова
Павел Воля рассказал фанатам, как Семен
Ученые нашли способ улучшать память с
Юлия Ковальчук рассказала, почему
Анастасия Волочкова заступилась за
Поклонская советует Порошенко собирать
В Иерусалиме христиане со всего мира
Альбина Джанабаева показала поклонникам
Ученые обнаружили в Мировом океане
«Бузовой и не снились такие гонорары»:
Александр Буйнов из-за аллергии не
Просмотреть все новости