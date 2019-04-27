Филипп Киркоров рассказал о своем отношении к геям
Российский артист Филипп Киркоров высказался по поводу гей-парадов, а также сообщил о собственном отношении к нетрадиционной сексуальной ориентации. В интервью рэперу Басте певец напомнил, что “гей” в переводе с английского обозначает “радость”.
Филипп Киркоров выступает против проведения массовых гей-парадов, поскольку считает их “показухой”, а также вызывающими отрицательные эмоции у людей, которые не принимают однополых отношений. Артист назвал “Евровидение” гей-праздником, поскольку считает музыку - радостью, а в переводе с английского “гей” означает “радость”. В то же время певец нормально относится к гомосексуалистам, но призывает не распространяться публично о своих предпочтениях.
Филипп Киркоров также ответил, что красит глаза из-за специфики работы на телевидении. Публика интересовалась у музыканта, зачем он выступал в юбке, на что артист заявил, что это был дорогой килт от Жана-Поля Готье.
Филипп Киркоров выступает против проведения массовых гей-парадов, поскольку считает их “показухой”, а также вызывающими отрицательные эмоции у людей, которые не принимают однополых отношений. Артист назвал “Евровидение” гей-праздником, поскольку считает музыку - радостью, а в переводе с английского “гей” означает “радость”. В то же время певец нормально относится к гомосексуалистам, но призывает не распространяться публично о своих предпочтениях.
Филипп Киркоров также ответил, что красит глаза из-за специфики работы на телевидении. Публика интересовалась у музыканта, зачем он выступал в юбке, на что артист заявил, что это был дорогой килт от Жана-Поля Готье.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:30