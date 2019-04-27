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Ученые заявили о пользе соцсетей в сфере познания

Австралийские ученые высказались по поводу пользы социальных сетей в сфере познания. Специалисты уверены, что вред таких платформ сильно преувеличен, поскольку их использование связано с личными предрасположенностями и желаниями людей.
Ученые заявили о пользе соцсетей в сфере познания

В последнее время появляется все больше заявлений о том, что частое использование соцсетей способствует понижению умственных способностей. В сравнении мышления пользователей Twitter и Facebook было доказано, что юзеры первой платформы приобретают намного больше информации в течение нескольких месяцев. Ученые пришли к выводу, что дизайн социальных сетей влияет на то, сколько человек прочитает новостей. Оформление Twitter облегчает доступ к знаниям, а алгоритмы манипулируют контентом в верхних точках, благодаря чему показывается больше информации.

Пользователи Twitter также чаще стремятся к познанию, однако любители Facebook названы более общительными. Ученые пришли к выводу, что вред и польза от соцсетей требуют детального изучения.



 
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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:37

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