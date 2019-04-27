Кейт Миддлтон с супругом нанесли неожиданный визит Меган Маркл и принцу Гарри





Около месяца назад беременная Меган Маркл ушла в декрет и не посещает светские мероприятия. В прошлое воскресенье в Великобритании отмечали сразу два праздника – день рождения королевы Елизаветы и Пасху. Герцогиня Сассекская не выходит сейчас в свет, стараясь скрыться с глаз любопытной публики. Чтобы чувствовать себя спокойнее, пара даже переехала в загородный дом.Герцогиня Кембриджская с мужем после службы в церкви отправились навестить молодую семью. Очевидно, визит был незапланированным, поскольку прислуга не была готова к встрече гостей. Кейт Миддлтон и принц Уильям поинтересовались самочувствием Меган Маркл. Некоторые источники считают, что таким образом семьи решили прекратить давнюю вражду, ведь, как известно, отношения между герцогинями натянутые.