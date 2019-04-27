Кейт Миддлтон с супругом нанесли неожиданный визит Меган Маркл и принцу Гарри
Кейт Миддлтон вместе с супругом навестили Меган Маркл и принца Гарри. В Сети активно обсуждают этот визит. Бытует мнение, что таким образом герцогиня Кембриджская хотела положить конец давней негласной вражде.
Около месяца назад беременная Меган Маркл ушла в декрет и не посещает светские мероприятия. В прошлое воскресенье в Великобритании отмечали сразу два праздника – день рождения королевы Елизаветы и Пасху. Герцогиня Сассекская не выходит сейчас в свет, стараясь скрыться с глаз любопытной публики. Чтобы чувствовать себя спокойнее, пара даже переехала в загородный дом.
Герцогиня Кембриджская с мужем после службы в церкви отправились навестить молодую семью. Очевидно, визит был незапланированным, поскольку прислуга не была готова к встрече гостей. Кейт Миддлтон и принц Уильям поинтересовались самочувствием Меган Маркл. Некоторые источники считают, что таким образом семьи решили прекратить давнюю вражду, ведь, как известно, отношения между герцогинями натянутые.
Около месяца назад беременная Меган Маркл ушла в декрет и не посещает светские мероприятия. В прошлое воскресенье в Великобритании отмечали сразу два праздника – день рождения королевы Елизаветы и Пасху. Герцогиня Сассекская не выходит сейчас в свет, стараясь скрыться с глаз любопытной публики. Чтобы чувствовать себя спокойнее, пара даже переехала в загородный дом.
Герцогиня Кембриджская с мужем после службы в церкви отправились навестить молодую семью. Очевидно, визит был незапланированным, поскольку прислуга не была готова к встрече гостей. Кейт Миддлтон и принц Уильям поинтересовались самочувствием Меган Маркл. Некоторые источники считают, что таким образом семьи решили прекратить давнюю вражду, ведь, как известно, отношения между герцогинями натянутые.
В мире
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 14:13