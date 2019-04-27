АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Астрофизики имитируют звуки звезд, чтобы раскрыть их секреты
EUR 72.09 USD 64.71
Курс валют на 27.04.2019

Кейт Миддлтон с супругом нанесли неожиданный визит Меган Маркл и принцу Гарри

Кейт Миддлтон вместе с супругом навестили Меган Маркл и принца Гарри. В Сети активно обсуждают этот визит. Бытует мнение, что таким образом герцогиня Кембриджская хотела положить конец давней негласной вражде.
Кейт Миддлтон с супругом нанесли неожиданный визит Меган Маркл и принцу Гарри

Около месяца назад беременная Меган Маркл ушла в декрет и не посещает светские мероприятия. В прошлое воскресенье в Великобритании отмечали сразу два праздника – день рождения королевы Елизаветы и Пасху. Герцогиня Сассекская не выходит сейчас в свет, стараясь скрыться с глаз любопытной публики. Чтобы чувствовать себя спокойнее, пара даже переехала в загородный дом.
Кейт Миддлтон с супругом нанесли неожиданный визит Меган Маркл и принцу Гарри

Герцогиня Кембриджская с мужем после службы в церкви отправились навестить молодую семью. Очевидно, визит был незапланированным, поскольку прислуга не была готова к встрече гостей. Кейт Миддлтон и принц Уильям поинтересовались самочувствием Меган Маркл. Некоторые источники считают, что таким образом семьи решили прекратить давнюю вражду, ведь, как известно, отношения между герцогинями натянутые.



 
+Дзен +Яндекс новости
В мире
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 14:13

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Интенсивные упражнения снижают
Недавно родившая Виктория Лопырева
«Не путайте мужчин с крепостными»:
Эксперты рассказали о сигналах скорой
Юлия Михалкова рассказала о своих
Астрофизики имитируют звуки звезд,
Ученые заявили о пользе соцсетей в
Филипп Киркоров рассказал о своем
Ученые: Секрет долголетия тамплиеров
Кейт Миддлтон с супругом нанесли
Неизвестный оставил угрожающее послание
Анна Исаева рассказала о возвращении
Пояс от Philips помогает бороться с
Ученые назвали фактор, увеличивающий
Звезды поделились своим мнением о Стасе
Эксперты назвали самые надежные
Любовь Успенская заявила о желании
Писатель Дебби Франк нашла много общего
Складной iPhone с выдвижной камерой
В честь 50-летия Стаса Михайлова
Павел Воля рассказал фанатам, как Семен
Ученые нашли способ улучшать память с
Юлия Ковальчук рассказала, почему
Анастасия Волочкова заступилась за
Поклонская советует Порошенко собирать
В Иерусалиме христиане со всего мира
Альбина Джанабаева показала поклонникам
Ученые обнаружили в Мировом океане
«Бузовой и не снились такие гонорары»:
Александр Буйнов из-за аллергии не
Просмотреть все новости