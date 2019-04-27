Неизвестный оставил угрожающее послание японскому принцу Хисахито





Сотрудники правоохранительных органов Японии осуществляют поиски мужчины, сумевшего пробраться в учебное заведение, которое посещает принц Хисахито. Мальчик является единственным внуком императора Акихито. Инцидент отмечен в одной из школ находящегося в Токио района Бунке. В связи с отказом Акихито от престола и восхождением на его должность крон-принца Нарухито Япония ушла на длящиеся более недели праздники. Именно в этот период принц получил угрожающее послание.Предполагается, что адресованный Хисахито нож оставил на его парте недоброжелатель, который проник в школу в форме рабочего. Как известно, в марте принц выпустился из начальной школы и перешел в среднюю. Среди наследников на престол он находится на третьем месте в очереди.