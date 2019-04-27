Анна Исаева рассказала о возвращении песен Юлии Началовой в iTunes

Об этом Анна Исаева рассказала на своей странице в Instagram. Пиар-директор Юлии Началовой сообщила о возращении всех песен и альбомов погибшей певицы в каталог онлайн-сервиса iTunes. Решить этот вопрос ей помогал Павел Терентьев, разбирающийся в сфере музыкального бизнеса.Радостную новость Анна Исаева сопроводила анонсом специального выпуска шоу «Привет, Андрей» с Андреем Малаховым, посвященного 40 дням гибели Юлии Началовой. В студии за круглым столом соберутся родители, друзья и знакомые скончавшейся певицы, а главным гостем станет 12-летняя Вера Алдонина, дочь артистки от брака с российским футболистом Евгением Алдониным. Девочка расскажет о своей матери и сыграет на пианино для собравшихся людей.Подписчики пиар-директора Юлии Началовой обрадовались таким новостям. Они отметили, что спрос на песни и альбомы певицы сейчас очень высок, поэтому их появление в iTunes поможет многим людям законно слушать ее творчество. Отдельно поклонники артистки похвалили мужество ее 12-летней дочери Веры, согласившейся стать участницей шоу.