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Анна Исаева рассказала о возвращении песен Юлии Началовой в iTunes

Пиар-директор покойной певицы Юлии Началовой Анна Исаева рассказала поклонникам артистки радостную новость. Она заявила о возвращении песен исполнительницы в музыкальный онлайн-сервис iTunes.
Анна Исаева рассказала о возвращении песен Юлии Началовой в iTunes

Об этом Анна Исаева рассказала на своей странице в Instagram. Пиар-директор Юлии Началовой сообщила о возращении всех песен и альбомов погибшей певицы в каталог онлайн-сервиса iTunes. Решить этот вопрос ей помогал Павел Терентьев, разбирающийся в сфере музыкального бизнеса.

Радостную новость Анна Исаева сопроводила анонсом специального выпуска шоу «Привет, Андрей» с Андреем Малаховым, посвященного 40 дням гибели Юлии Началовой. В студии за круглым столом соберутся родители, друзья и знакомые скончавшейся певицы, а главным гостем станет 12-летняя Вера Алдонина, дочь артистки от брака с российским футболистом Евгением Алдониным. Девочка расскажет о своей матери и сыграет на пианино для собравшихся людей.

Подписчики пиар-директора Юлии Началовой обрадовались таким новостям. Они отметили, что спрос на песни и альбомы певицы сейчас очень высок, поэтому их появление в iTunes поможет многим людям законно слушать ее творчество. Отдельно поклонники артистки похвалили мужество ее 12-летней дочери Веры, согласившейся стать участницей шоу.



 
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ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:01

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