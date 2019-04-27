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Пояс от Philips помогает бороться с храпом

Компания Philips представила свою новую разработку – устройство против храпа. Оно выполнено в форме ремня, который реагирует на переворачивания на спину и побуждает к смене позы.
Пояс от Philips помогает бороться с храпом

Новое устройство предназначено для борьбы с такой неприятной проблемой, как храп. Больше всего оно будет интересно соседям, а не самому храпящему, поскольку специалисты отмечают, что человек, который испытывает проблемы со звуком дыхания во время сна, как правило, крепко спит, но при этом мешает окружающим.

Девайс представляет собой ремень, который надевает себе на время сна храпящий человек. Устройство подает сигнал мягкой вибрацией, которая не пробуждает полностью, а лишь стимулирует спящего перевернуться на бок. Пояс способен сам регулировать периодичность и интенсивность оповещения, поскольку пользователь может адаптироваться к раздражителю. Сигнал выключается только после того, как человек перевернется на бок.



 
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Технологии
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 13:52

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