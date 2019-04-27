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Ученые назвали фактор, увеличивающий риск преждевременной смерти на 50%

В Уппсальском университете (Швеция) ученые провели исследование, позволившее определить фактор, способный увеличить риск преждевременной смерти на 50%. Речь идет о высоком уровне полихлорированных бифенилов (ПХБ) в крови человека.

Ученые назвали фактор, увеличивающий риск преждевременной смерти на 50%

Авторы научной работы рассказали, что многие страны мира отказались от указанных веществ, так как они неблагоприятно влияют на атмосферу. Элемент ПХБ представляет смертельную опасность для человека. Ситуация усугубляется невозможностью выведения элемента из организма. Попадая с продуктами питания, полихрорированные бифенилы оседают в жировых отложениях.

По словам экспертов, вредоносное вещество содержится в высоких концентрациях в жирных продуктах животного происхождения, включая рыбу, мясо и молочные продукты. В Шведском национальном продовольственном агентстве выяснили, что больше всего ПХБ – в жирной рыбе, к примеру, салаке и диком лососе.

В ходе исследования, за тысячей пожилых людей эксперты наблюдали на протяжении десяти лет. Ученым удалось обнаружить: уровень смертности был на половину выше у людей с наиболее высоким содержанием ПХБ в организме, чем у тех людей, в чьей крови опасного вещества было меньше. На результаты работы не влияли факторы риска, связанные с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, заключили специалисты.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:43

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