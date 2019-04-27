Эксперты назвали самые надежные китайские автомобили в России





Современные китайские автомобили предлагают потребителям высокий уровень комфорта и качества по достаточно низкой цене, поэтому их популярность продолжает расти. В первую очередь эксперты выделили компактный Lifan Smily, очень напоминающий Mini Cooper. Автомобиль имеет высокий уровень безопасности и для водителя, и для пассажиров, а также отличается своей надежностью.Из хэтчбеков эксперты выделили Chery KIMO. Автомобиль имеет высокое качество сборки и зарекомендовал себя как надежный даже на дорогах России, в частности из-за высокого клиренса. Бюджетный седан FAW Oley способен обеспечить покупателю высокий уровень надежности и безопасности по низкой цене. Среди дорогих автомобилей этого класса эксперты выделили Geely Emgrand 7. Модель имеет высокое качество и оснащение салона, соответствующее бизнес-классу.Популярность кроссоверов во всем мире продолжает расти, поэтому китайские автопроизводители делают большой акцент на данный сегмент рынка. Тут выделяются две модели бренда Chery – Tiggo 3 и Tiggo 5. Первая уже давно является настоящим бестселлером марки на рынке России. Эти кроссоверы привлекают надежностью, богатым наполнением салона и высоким качеством сборки.