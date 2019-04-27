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Эксперты назвали самые надежные китайские автомобили в России

В последнее время китайские автомобили начинают набирать популярность во всем мире, и Россия не является исключением. Эксперты назвали самые надежные машины из Поднебесной, доступные на местном рынке.
Эксперты назвали самые надежные китайские автомобили в России

Современные китайские автомобили предлагают потребителям высокий уровень комфорта и качества по достаточно низкой цене, поэтому их популярность продолжает расти. В первую очередь эксперты выделили компактный Lifan Smily, очень напоминающий Mini Cooper. Автомобиль имеет высокий уровень безопасности и для водителя, и для пассажиров, а также отличается своей надежностью.
Эксперты назвали самые надежные китайские автомобили в России

Из хэтчбеков эксперты выделили Chery KIMO. Автомобиль имеет высокое качество сборки и зарекомендовал себя как надежный даже на дорогах России, в частности из-за высокого клиренса. Бюджетный седан FAW Oley способен обеспечить покупателю высокий уровень надежности и безопасности по низкой цене. Среди дорогих автомобилей этого класса эксперты выделили Geely Emgrand 7. Модель имеет высокое качество и оснащение салона, соответствующее бизнес-классу.
Эксперты назвали самые надежные китайские автомобили в России

Популярность кроссоверов во всем мире продолжает расти, поэтому китайские автопроизводители делают большой акцент на данный сегмент рынка. Тут выделяются две модели бренда Chery – Tiggo 3 и Tiggo 5. Первая уже давно является настоящим бестселлером марки на рынке России. Эти кроссоверы привлекают надежностью, богатым наполнением салона и высоким качеством сборки.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:26

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