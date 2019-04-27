В честь 50-летия Стаса Михайлова названы главные события его жизни

Стас Михайлов стал известным буквально в одночасье, обогнав по уровню заработка Филиппа Киркорова и Николая Баскова. Однако с детства будущий артист и его брат мечтали стать пилотами, как их отец. Он разочаровался в своей цели во время учебы и, забрав документы, работал грузчиком. В 18 лет Стас Михайлов отправился в армию, а после службы пел в ресторане. Раннее творчество артиста сделало его местной звездой, и в тот период он пережил семейную трагедию. Его брат стал летчиком и потерпел крушение во время полета над горами. Вскоре Стас Михайлов отправился в Москву, чтобы добиться известности, и в 1997 году выпустил дебютный альбом “Свеча”.Второй альбом “Посвящение” стал популярным довольно быстро, поэтому музыкант увеличил тираж. После первого успешного концерта в Санкт-Петербурге Стас Михайлов стал пользоваться всероссийской любовью публики. В браке, где артист воспитывал сына, он прожил семь лет, а потом некоторое время встречался с Натальей Зотовой. Судьбоносная встреча с Инной Михайловой произошла в 2006 году, но свои отношения они узаконили только в 2011-м.