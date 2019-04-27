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Звезды поделились своим мнением о Стасе Михайлове

В честь своего 50-летия Стас Михайлов организует большой сольный концерт, на который он пригласил своих звездных друзей. Многие знаменитости с удовольствием посетят мероприятие. Некоторые из них рассказали о своем отношении к певцу.
Звезды поделились своим мнением о Стасе Михайлове

Более 300 необычных пригласительных разослал Стас Михайлов своим звездным друзьям. Билеты на его концерт находились внутри большого керамического яйца, которое предстояло разбить, снимая процесс на камеру. Например, Елена Малышева опубликовала ролик об этом в своем Instagram. Она тепло отзывалась о самом певце и о его родителях.

Также тесной дружбой с семьей Михайлова похвастался Владимир Винокур. Они стали общаться еще до того, как певец обрел всенародную славу. Юморист отметил, что исполнитель добился успеха не только благодаря певческому таланту, но и харизме.
Звезды поделились своим мнением о Стасе Михайлове

Концерт также посетит Тамара Гвердцители, которая недавно записала с Михайловым дуэтную песню. Она отметила, что их профессиональные отношения строились на основе крепкой дружбы.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 13:35

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