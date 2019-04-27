Ученые нашли способ улучшать память с помощью переменного тока
Американские ученые нашли способ, позволяющий улучшать память пожилых людей. Для этого специалисты используют специальный вид переменного тока, при этом воздействие происходит неинвазивное и не имеет противопоказаний.
Об этом рассказал Джон Нгуен, ученый из Бостонского университета. Он и его коллеги разработали методику, позволяющую улучшать память пожилых людей с помощью переменного тока. Воздействие на мозг человека происходит неинвазивное, т.е. для этого нет необходимости сверлить череп и подключать электроды непосредственно к самому органу.
Опробовать данный подход ученые смогли на 60-летних добровольцах, страдающих проблемами с памятью. Результаты поразили даже самих исследователей, так как пожилые люди смогли вернуть показатели, характерные для 20-летних. Все дело в транскраниальном переменном токе высокого разрешения (HD-tACS), стимулирующем активную деятельность мозга.
Ученые отмечают, что ухудшение памяти связано с тем, что взаимодействие разных полушарий и их отдельных частей с возрастом ухудшается, но данная терапия позволяет вернуть былой уровень активности нейронов. В настоящий момент эффект от этого способа временный и быстро пропадает, но специалисты уже занялись поиском вариантов увеличения продолжительности положительного влияния. По словам специалистов, для своего эксперимента они не использовали никакие дополнительные препараты.
Об этом рассказал Джон Нгуен, ученый из Бостонского университета. Он и его коллеги разработали методику, позволяющую улучшать память пожилых людей с помощью переменного тока. Воздействие на мозг человека происходит неинвазивное, т.е. для этого нет необходимости сверлить череп и подключать электроды непосредственно к самому органу.
Опробовать данный подход ученые смогли на 60-летних добровольцах, страдающих проблемами с памятью. Результаты поразили даже самих исследователей, так как пожилые люди смогли вернуть показатели, характерные для 20-летних. Все дело в транскраниальном переменном токе высокого разрешения (HD-tACS), стимулирующем активную деятельность мозга.
Ученые отмечают, что ухудшение памяти связано с тем, что взаимодействие разных полушарий и их отдельных частей с возрастом ухудшается, но данная терапия позволяет вернуть былой уровень активности нейронов. В настоящий момент эффект от этого способа временный и быстро пропадает, но специалисты уже занялись поиском вариантов увеличения продолжительности положительного влияния. По словам специалистов, для своего эксперимента они не использовали никакие дополнительные препараты.
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:42