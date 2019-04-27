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Ученые нашли способ улучшать память с помощью переменного тока

Американские ученые нашли способ, позволяющий улучшать память пожилых людей. Для этого специалисты используют специальный вид переменного тока, при этом воздействие происходит неинвазивное и не имеет противопоказаний.
Ученые нашли способ улучшать память с помощью переменного тока

Об этом рассказал Джон Нгуен, ученый из Бостонского университета. Он и его коллеги разработали методику, позволяющую улучшать память пожилых людей с помощью переменного тока. Воздействие на мозг человека происходит неинвазивное, т.е. для этого нет необходимости сверлить череп и подключать электроды непосредственно к самому органу.

Опробовать данный подход ученые смогли на 60-летних добровольцах, страдающих проблемами с памятью. Результаты поразили даже самих исследователей, так как пожилые люди смогли вернуть показатели, характерные для 20-летних. Все дело в транскраниальном переменном токе высокого разрешения (HD-tACS), стимулирующем активную деятельность мозга.
Ученые нашли способ улучшать память с помощью переменного тока

Ученые отмечают, что ухудшение памяти связано с тем, что взаимодействие разных полушарий и их отдельных частей с возрастом ухудшается, но данная терапия позволяет вернуть былой уровень активности нейронов. В настоящий момент эффект от этого способа временный и быстро пропадает, но специалисты уже занялись поиском вариантов увеличения продолжительности положительного влияния. По словам специалистов, для своего эксперимента они не использовали никакие дополнительные препараты.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:42

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