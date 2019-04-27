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Павел Воля рассказал фанатам, как Семен Слепаков «избавлялся» от больших ушей в 8 лет

Павел Воля порадовал своих фанатов новой забавной историей. Звезда Comedy Club рассказал, как Семен Слепаков «избавлялся» от больших ушей в 8 лет с помощью шарфа.

Павел Воля рассказал фанатам, как Семен Слепаков «избавлялся» от больших ушей в 8 лет

В личном блоге Instagram популярный юморист опубликовал кадр с рассказом, который не вошел в эфир нового выпуска комедийного шоу. Накануне бенефиса Семена Слепакова в Comedy Club Павел Воля сообщил поклонникам один факт из жизни коллеги по творческому цеху. По словам комика, над Слепаковым «гады-подростки» очень издевались из-за больших ушей, постоянно поддразнивая. Дошло до того, что у «Семеши была истерика, он боялся идти в школу».

Комплексы довели восьмилетнего Слепакова: он решился пойти на решительный шаг, чтобы исправить дефект. Юморист отметил, что «кто-то ему подсказал", что для этого следует на ночь замотать уши шарфом, как можно сильнее. «Доведенный ребенок» заматывал уши вместе с носом, так что «голова становилась восьмеркой» и ложился спать, надеясь на чудо.

На утро Слепаков понял: средство действительно помогло, и уши стали ровными, но позже снова оттопырились, когда он подошел к зеркалу. «Это были лучшие десять секунд в жизни Семена», - говорит Павел Воля. Герой рассказа согласился с коллегой и заявил, что после этого он неделю испытывал судьбу, наматывая шарф на уши.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:47

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