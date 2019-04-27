Александр Буйнов из-за аллергии не сможет посетить юбилейный концерт Стаса Михайлова





В интервью корреспондентам портала Teleprogramma пиар-менеджер звезды заявила, что Александр Буйнов сейчас чувствует себя не очень хорошо по причине аллергии и борется с неприятными симптомами. Именно поэтому звезда не сможет поддержать Стаса Михайлова во время его сольного юбилейного выступления.Исполнитель очень нелегко переносит аллергические реакции, - отмечают пресс-службы. Несколько лет назад, накануне концерта Александра Буйнова укусил комар. В результате, у знаменитости распухла челюсть, и он оказался в больнице, где медики «спасали» певца с помощью инъекций и капельниц. До вечера состояние звезды эстрады улучшилось – он смог порадовать поклонников своим шоу.