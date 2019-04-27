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Александр Буйнов из-за аллергии не сможет посетить юбилейный концерт Стаса Михайлова

Звезда российской эстрады Александр Буйнов не сможет посетить юбилейный концерт своего друга и коллеги по цеху Стаса Михайлова. По словам представителя артиста, 69-летний певец страдает из-за сезонной аллергии.
Александр Буйнов из-за аллергии не сможет посетить юбилейный концерт Стаса Михайлова

В интервью корреспондентам портала Teleprogramma пиар-менеджер звезды заявила, что Александр Буйнов сейчас чувствует себя не очень хорошо по причине аллергии и борется с неприятными симптомами. Именно поэтому звезда не сможет поддержать Стаса Михайлова во время его сольного юбилейного выступления.
Александр Буйнов из-за аллергии не сможет посетить юбилейный концерт Стаса Михайлова

Исполнитель очень нелегко переносит аллергические реакции, - отмечают пресс-службы. Несколько лет назад, накануне концерта Александра Буйнова укусил комар. В результате, у знаменитости распухла челюсть, и он оказался в больнице, где медики «спасали» певца с помощью инъекций и капельниц. До вечера состояние звезды эстрады улучшилось – он смог порадовать поклонников своим шоу.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:02

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