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Ученые: Самобичевание приводит к психическим расстройствам

Японские ученые обнаружили предрасположенность к психическим расстройствам людей, занимающихся самобичеванием. В частности, такие пациенты чаще страдают от обсессивно-компульсивного расстройства и генерализованной тревожности.
Ученые: Самобичевание приводит к психическим расстройствам

Как отмечает представитель Университета Хиросимы Йошинори Сугиура, тревожность является наиболее распространенным видом невроза. Каждый десятый гражданин подвержен подобным расстройствам, а в США от них страдают более 40 миллионов человек. В частности, такие пациенты слишком часто проверяют, заперта ли дверь, выключен ли утюг и другая техника, а при частом повторении это выливается в обсессивно-компульсивное расстройство. В исследовании ученых участвовали американские студенты, которые посредством опроса помогли определить формы “раздутой ответственности”.

Оказалось, что люди, подверженные самобичеванию, чаще страдают от расстройств. Психологи советуют не отождествлять свое чувство ответственности с поведением, передает издание "ПолитРоссия".



 
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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:55

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