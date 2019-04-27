Ученые: Самобичевание приводит к психическим расстройствам
Японские ученые обнаружили предрасположенность к психическим расстройствам людей, занимающихся самобичеванием. В частности, такие пациенты чаще страдают от обсессивно-компульсивного расстройства и генерализованной тревожности.
Как отмечает представитель Университета Хиросимы Йошинори Сугиура, тревожность является наиболее распространенным видом невроза. Каждый десятый гражданин подвержен подобным расстройствам, а в США от них страдают более 40 миллионов человек. В частности, такие пациенты слишком часто проверяют, заперта ли дверь, выключен ли утюг и другая техника, а при частом повторении это выливается в обсессивно-компульсивное расстройство. В исследовании ученых участвовали американские студенты, которые посредством опроса помогли определить формы “раздутой ответственности”.
Оказалось, что люди, подверженные самобичеванию, чаще страдают от расстройств. Психологи советуют не отождествлять свое чувство ответственности с поведением, передает издание "ПолитРоссия".
Как отмечает представитель Университета Хиросимы Йошинори Сугиура, тревожность является наиболее распространенным видом невроза. Каждый десятый гражданин подвержен подобным расстройствам, а в США от них страдают более 40 миллионов человек. В частности, такие пациенты слишком часто проверяют, заперта ли дверь, выключен ли утюг и другая техника, а при частом повторении это выливается в обсессивно-компульсивное расстройство. В исследовании ученых участвовали американские студенты, которые посредством опроса помогли определить формы “раздутой ответственности”.
Оказалось, что люди, подверженные самобичеванию, чаще страдают от расстройств. Психологи советуют не отождествлять свое чувство ответственности с поведением, передает издание "ПолитРоссия".
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:55