Apple придумала способ навигации в помещениях для iPhone





Об этом стало известно после того, как компания Apple запатентовала подобную технологию навигации в помещении. Информацию о разработках «яблочных» устройств опубликовало Ведомство по патентам и товарным знакам США. Согласно представленным документам, смартфоны iPhone можно будет использовать для навигации прямо в помещении. Для этого устройство оснастят специальными датчиками, способными анализировать состав воздуха и искать в нем определенные газы, указывающие на местоположение гаджета. Например, если iPhone «почует» тропосферный озон – он поймет, что находится возле окна или выхода на улицу. Для чего конкретно Apple собирается применять данную технологию - пока неизвестно.Напомним, это уже не первый случай, когда «яблочный» технологический гигант собирался использовать запахи для расширения функционала iPhone. Несколько лет назад Apple хотела, чтобы их смартфон мог определять состояние продуктов. Для этого устройство должно было анализировать аромат еды и давать свое «экспертное» заключение. Другие грандиозные планы заключались в изучение запаха пота владельца с целью определения уровня сахара в крови.