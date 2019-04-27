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Певица Валерия трогательно поздравила мать с 81-летием

Певица Валерия трогательно поздравила свою мать Галину Перфилову с 81-летием. Обращение к родительнице артистка разместила на своей странице в сети Instagram.
Певица Валерия трогательно поздравила мать с 81-летием

Галина Перфилова 27 апреля отмечает собственное 81-летие, в честь чего Валерия призналась в любви к матери и посвятила ей пост в Instagram. Артистка сделала массу комплиментов родственнице, а также пожелала не терять дух авантюризма. Поклонники певицы присоединились к поздравлениям, отметив, что звездная дочь и ее мать очень похожи.

Как известно, Галина Перфилова является заслуженным работником культуры, а ранее женщина преподавала в музыкальной школе Аткарска по фортепиано. Именно здесь начинала свою карьеру Валерия, а мать певицы мечтала, чтобы дочь стала учителем истории. Благодаря знакомству со своим первым мужем Леонидом Ярошевским артистка поступила в Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных. Отец звезды скончался в 2009 году из-за болезни сосудов сердца.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:59

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