Певица Валерия трогательно поздравила мать с 81-летием

Галина Перфилова 27 апреля отмечает собственное 81-летие, в честь чего Валерия призналась в любви к матери и посвятила ей пост в Instagram. Артистка сделала массу комплиментов родственнице, а также пожелала не терять дух авантюризма. Поклонники певицы присоединились к поздравлениям, отметив, что звездная дочь и ее мать очень похожи.Как известно, Галина Перфилова является заслуженным работником культуры, а ранее женщина преподавала в музыкальной школе Аткарска по фортепиано. Именно здесь начинала свою карьеру Валерия, а мать певицы мечтала, чтобы дочь стала учителем истории. Благодаря знакомству со своим первым мужем Леонидом Ярошевским артистка поступила в Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных. Отец звезды скончался в 2009 году из-за болезни сосудов сердца.