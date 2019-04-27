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«Все должно быть в кайф»: Наталья Рудова поделилась с поклонниками секретами красоты и стройности

Наталья Рудова недавно порадовала своих поклонников новым видео в купальнике. Актриса из серила «Татьянин день» поделилась с пользователями секретами красоты и стройности, отметив, что мучить себя строгими диетами совсем необязательно.

«Все должно быть в кайф»: Наталья Рудова поделилась с поклонниками секретами красоты и стройности

Знаменитость разместила в личном Instagram-аккаунте пост, где подробно изложила «рецепт», как поддерживать себя в тонусе. По словам Натальи Рудовой, хорошо выглядеть можно, отказавшись от сладких и жирных продуктов, алкогольных напитков, три раза в неделю посещая спортзал, а также нормально высыпаясь. «Это если вы хотите быть красивыми всегда», - уточнила автор поста.

Актриса считает, что подобные рекомендации являются «полным бредом», если учитывать «бешеный ритм жизни», так как все равно не всегда получается следовать всем пунктам. Рудова советует как можно дольше «быть в режиме», но не мучить себя. «Все должно быть в кайф! А быть красивым – это кайф», - сделала вывод звезда телевидения.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:47

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