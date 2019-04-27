«Дом-2»: Из Ирины Пингвиновой пытаются сделать вторую Ольгу Рапунцель





Не секрет, что довольно часто в социальных сетях появляется информация о том, что Рапунцель и Дмитренко совсем скоро покинут Периметр. Больше всего на этом настаивает, как оказалось, Дмитрий, а вот Ольга лишь поддерживает своего супруга и требует от руководства и коллектива уважения к своему семейству.Нетрудно предположить, что рано или поздно администрации реалити-шоу «Дом-2» надоест терпеть постоянные выходки Рапунцель и Дмитренко, и они попросят парочку покинуть съемочную площадку. Впрочем, поклонники проекта уверены, что для начала организаторы подготовят замену Ольге, а уже потом отправят ее за Периметр.По словам зрителей, именно из Ирины Пингвиновой руководство «Дома-2» готовит вторую Ольгу Рапунцель. Отметим, что обе девушки явно приносят телестройке неплохие рейтинги, а этого, как известно, реалити-шоу и не хватает в последнее время. Напомним, что сейчас длинноволосая красавица участвует в другом шоу под названием «Спаси свою любовь».К слову, Пингвинова может стать даже лучше Рапунцель, ведь она с удовольствием спешит выполнять все указания продюсеров «Дома-2» в отличие от Ольги. Также заменить «бренд» может ее младшая сестра Алена, которой, находясь в Периметре, практически ничего не приходилось делать, однако за ней зрителю всегда было интересно наблюдать.