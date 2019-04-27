Ученые из РФ предположили существование жизни на Венере





Представители НГУ обработали ряд изображений Венеры периода 1975-1982 годов посредством современных программ. На кадрах заметны объекты, отличающиеся плотной структурой, которые имеют низкую скорость движения. Ученые уверены, что в Солнечной системе есть внеземные формы жизни, для развития которых подходят непривычные для человека условия. К примеру, на Венере организмы могут подвергаться высоким температурам и давлению, а в отличие от земных существ, на этой планете жизнь могла зародиться на основе соединений азота.На данный момент ученые из России и Америки обсуждают совместный проект по изучению не только поверхности, но также облаков и атмосферы планеты. В работе впоследствии могут принять участие профессора из НГУ, которые настаивают на проверке вероятности наличия бактерий на Венере.