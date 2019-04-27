АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Безопасного количества алкоголя во время беременности не существует
EUR 72.09 USD 64.71
Курс валют на 27.04.2019

Ученые из РФ предположили существование жизни на Венере

Ученые из РФ предположили, что на Венере возможно существование жизни. К соответствующим заключениям эксперты пришли после изучения изображений, полученных с поверхности планеты.
Ученые из РФ предположили существование жизни на Венере

Представители НГУ обработали ряд изображений Венеры периода 1975-1982 годов посредством современных программ. На кадрах заметны объекты, отличающиеся плотной структурой, которые имеют низкую скорость движения. Ученые уверены, что в Солнечной системе есть внеземные формы жизни, для развития которых подходят непривычные для человека условия. К примеру, на Венере организмы могут подвергаться высоким температурам и давлению, а в отличие от земных существ, на этой планете жизнь могла зародиться на основе соединений азота.

На данный момент ученые из России и Америки обсуждают совместный проект по изучению не только поверхности, но также облаков и атмосферы планеты. В работе впоследствии могут принять участие профессора из НГУ, которые настаивают на проверке вероятности наличия бактерий на Венере.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:36

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дочь Гарика Харламова нарисовала
Ученые из РФ предположили существование
Болезнь, смерть сына и ссора с Гайдаем:
В Сети начался сбор средств на первые в
Стас Михайлов празднует 50-летие и
Ученые успешно провели тестирование
«Дом-2»: Из Ирины Пингвиновой пытаются
В Китае поклонники фильма “Мстители”
Василиса Дмитренко вышла на прогулку в
Ученые нашли в Стокгольме связанную с
Звезда «Игры престолов» Белла Рамзи
Toyota представила тизер нового
Кристина Орбакайте нагрубила подписчице
Американец кинул в Дональда Трампа
«Главная боль моей жизни»: Рита Дакота
Медики из Британии рассказали о
Наталья Водянова опубликовала
Немецкие СМИ испугались российского
Максим Галкин признался, что
Илон Маск не будет публиковать данные о
Ушедшая Юлия Началова приходит к своим
Ученые: Безопасного количества алкоголя
Стас Михайлов мог ослепнуть на один
Ученые: Оральные инфекции в детстве
Глюкоза опубликовала откровенный пост о
Роза Сябитова решила похудеть с помощью
Google выпустит новый Android для
На Шри-Ланке 15 человек, включая детей,
Певице Ирине Дубцовой не повезло с
Ученые нашли в хлебе добавку,
Просмотреть все новости