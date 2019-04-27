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Болезнь, смерть сына и ссора с Гайдаем: Факты из жизни Евгения Моргунова

О советском актере Евгении Моргунове в свое время говорили много разных вещей, например, называли его заложником одного образа и бабником. В честь дня рождения артиста представлены малоизвестные факты из жизни звезды фильма “Операция “Ы” и другие приключения Шурика”.
Болезнь, смерть сына и ссора с Гайдаем: Факты из жизни Евгения Моргунова

Свои отношения Евгений Моргунов не афишировал, но известно, что после 10 лет совместной жизни актер ушел от возлюбленной Варвары Рябцевой. Причиной стало бесплодие женщины, а с молодой студенткой артист смог благополучно воспитать двоих сыновей. Благодаря стараниям супруги Моргунов сохранил свои ноги, когда прогрессировал сахарный диабет. Несмотря на запреты врачей, артист мог выпить алкоголь, но его больше привлекала вкусная еда. Артист обладал вспыльчивым характером, что могло повредить его дружбе с актерами на съемочной площадке. В результате конфликта с сотрудниками министерства культуры он не смог получить звание народного артиста, а после ссоры с Леонидом Гайдаем не рассчитывал на значимые роли в кино. Актера значительно подкосила смерть сына в 1998 году, спустя год после чего скончался и сам артист.
Болезнь, смерть сына и ссора с Гайдаем: Факты из жизни Евгения Моргунова

Евгений Моргунов был неприхотлив в быту и на работе, а также не обходил стороной физический труд. У него есть внебрачная дочь Арина Джейн Морган, которая живет в США. Ее мать, Татьяна Бурмистрова, не смогла простить актеру предательства и завести серьезные отношения. Как пишет Teleprogramma, девушка забеременела, когда Моргунов напоил ее на вечеринке и воспользовался слабостью.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:28

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