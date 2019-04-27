Кристина Орбакайте нагрубила подписчице за критику фотографии с Аллой Пугачевой

Инцидент начался с того, что Кристина Орбакайте обнародовала совместный с матерью снимок, что задело пользователей Сети. Одна из подписчиц в грубой форме отметила, что устала от звездной семьи, на что отреагировала автор публикации. Артистка ответила поклоннице неприличным жестом, используя средний палец, что вызвало активную реакцию среди фолловеров. Некоторые граждане осудили звезду в комментариях, заявив, что с ее известностью нужно уметь обходить стороной провокации. Многие поклонники знаменитой семьи встали на их защиту.Ранее Кристина Орбакайте удивила многочисленных фолловеров снимком с кровоподтеками на лице. Однако артистка попросила публику не переживать, поскольку это был грим.