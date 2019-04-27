АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Безопасного количества алкоголя во время беременности не существует
EUR 72.09 USD 64.71
Курс валют на 27.04.2019

Toyota представила тизер нового хэтчбека Glanza

Компания Toyota представила свой новый хэтчбек Glanza, являющийся перелицованным Suzuki Baleno. Японский автопроизводитель опубликовал короткий видеотизер новинки, созданной специальной для рынка Индии.

В 2017 году стало известно, что бренды Toyota и Suzuki начнут работать вместе во многих направлениях, включая передачу технологий и выпуск перелицованных вариантов автомобилей друг друга. Первой такой моделью окажется хэтчбек Toyota Glanza. О новинке известно не много, а опубликованный видеотизер пролил свет всего на несколько особенностей автомобиля.
Toyota представила тизер нового хэтчбека Glanza

Задняя часть корпуса Toyota Glanza полностью копирует свою основу - Suzuki Baleno. В самом видеотизере акцент делается на вместительности багажника новой модели, так как в него запрыгивают сразу несколько человек. Именно таким нетривиальным образом автопроизводитель из Японии решил рассказать о своей новинке.

Согласно информации, появившейся до анонса Toyota Glanza, тогда еще безымянный перелицованный Suzuki Baleno должен был сохранить свою заднюю часть кузова. Новинка будет иметь новый передний бампер и оригинальную радиаторную решетку, возможно, изменения коснутся и головной оптики.

Под капотом Toyota Glanza окажется безальтернативный 1,2-литровый двигатель, способный генерировать 83 «лошадки». Покупателям предложат на выбор два КПП: 5-ступенчатую «механику» или 5-ступенчатый «робот».



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:29

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дочь Гарика Харламова нарисовала
Ученые из РФ предположили существование
Болезнь, смерть сына и ссора с Гайдаем:
В Сети начался сбор средств на первые в
Стас Михайлов празднует 50-летие и
Ученые успешно провели тестирование
«Дом-2»: Из Ирины Пингвиновой пытаются
В Китае поклонники фильма “Мстители”
Василиса Дмитренко вышла на прогулку в
Ученые нашли в Стокгольме связанную с
Звезда «Игры престолов» Белла Рамзи
Toyota представила тизер нового
Кристина Орбакайте нагрубила подписчице
Американец кинул в Дональда Трампа
«Главная боль моей жизни»: Рита Дакота
Медики из Британии рассказали о
Наталья Водянова опубликовала
Немецкие СМИ испугались российского
Максим Галкин признался, что
Илон Маск не будет публиковать данные о
Ушедшая Юлия Началова приходит к своим
Ученые: Безопасного количества алкоголя
Стас Михайлов мог ослепнуть на один
Ученые: Оральные инфекции в детстве
Глюкоза опубликовала откровенный пост о
Роза Сябитова решила похудеть с помощью
Google выпустит новый Android для
На Шри-Ланке 15 человек, включая детей,
Певице Ирине Дубцовой не повезло с
Ученые нашли в хлебе добавку,
Просмотреть все новости