Toyota представила тизер нового хэтчбека Glanza





В 2017 году стало известно, что бренды Toyota и Suzuki начнут работать вместе во многих направлениях, включая передачу технологий и выпуск перелицованных вариантов автомобилей друг друга. Первой такой моделью окажется хэтчбек Toyota Glanza. О новинке известно не много, а опубликованный видеотизер пролил свет всего на несколько особенностей автомобиля.Задняя часть корпуса Toyota Glanza полностью копирует свою основу - Suzuki Baleno. В самом видеотизере акцент делается на вместительности багажника новой модели, так как в него запрыгивают сразу несколько человек. Именно таким нетривиальным образом автопроизводитель из Японии решил рассказать о своей новинке.Согласно информации, появившейся до анонса Toyota Glanza, тогда еще безымянный перелицованный Suzuki Baleno должен был сохранить свою заднюю часть кузова. Новинка будет иметь новый передний бампер и оригинальную радиаторную решетку, возможно, изменения коснутся и головной оптики.Под капотом Toyota Glanza окажется безальтернативный 1,2-литровый двигатель, способный генерировать 83 «лошадки». Покупателям предложат на выбор два КПП: 5-ступенчатую «механику» или 5-ступенчатый «робот».