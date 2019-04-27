«Главная боль моей жизни»: Рита Дакота рассказала фанатам о судьбе матери-одиночки и разлуках с дочерью Мией

Рита Дакота самостоятельно растит маленькую Мию после расставания с певцом Владом Соколовским из-за его измен. Артист все же старается уделять свободное время дочери. Недавно знаменитость призналась поклонникам в личном блоге Instagram, как ей нелегко воспитывать девочку с постоянными гастролями и съемками.Дакота не может сдержать слез, когда ей приходится оставлять полуторагодовалую Мию из-за концертов. Для ребенка отъезд матери также большой стресс, девочка часто плачет, видя маму с сумкой на пороге. Артистка не может не работать, но приняла решение, что больше пяти концертов в месяц она брать не будет, чтобы не оставлять надолго свое чадо.Знаменитость сообщила, что сейчас в пользу дочери она отказывается практически от всех предложений по радиоэфирам, съемкам, ток-шоу. Рита Дакота не скрывает: времени порой не хватает ни на сон, ни на еду.«Пока это главная боль моей жизни, и я каждый день учусь новым и новым хитростям», - пишет бывшая супруга Соколовского о том, как старается научиться все успевать. Ей очень помогает няня и советы других родителей. Звезда восхищается такими же, как и она матерями-одиночками, так как по себе знает, какой это нелегкий труд.