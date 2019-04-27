Американец кинул в Дональда Трампа мобильный телефон





Выступление Дональда Трампа на Национальной стрелковой ассоциации в Индианаполисе, штат Индиана, снимало множество телеканалов, поэтому момент броска попал сразу на несколько камер. В момент, когда президент США выходил к трибуне, в сторону сцены полетел мобильный телефон, но он упал далеко от главы государства. Бросавшего человека быстро вывели из зала и мероприятие продолжилось.Телеканал FOX узнал, что этого американца зовут Уилльям Роуз и в момент инцидента он находился под действием запрещенных препаратов. Сейчас с задержанным работают служба безопасности Дональда Трампа. Они выяснят, с какой целью американец кинул мобильный телефон в сторону главы государства, и что его заставило поступить таким образом.Данный инцидент вызвал у американских СМИ целую волну обсуждения. Некоторые отмечают, что вместо телефона в руках нарушителя мог оказаться пистолет либо другое огнестрельное оружие, хотя было отмечено, что его запрещается проносить на подобные мероприятия. Другие сравнили это происшествие с ситуацией в 2008 году, когда в Багдаде в Джорджа Буша-младшего кинули ботинок во время пресс-конференции. Тогда «снаряд» был куда ближе к своей цели и главе США пришлось уклоняться от него.