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Наталья Водянова опубликовала трогательный снимок со своей бабушкой

Наталья Водянова снова пригласила к себе бабушку. Она принимает гостью у себя во Франции, где живет с мужем и детьми. Модель поделилась снимками с родственницей в своем Instagram.
Наталья Водянова опубликовала трогательный снимок со своей бабушкой

Известная модель живет далеко от родных мест, где осталась ее бабушка, поэтому она старается почаще приглашать ее к себе в гости. Несмотря на преклонный возраст, Лариса Гавриловна приезжает проведать внучку и ее семью. Наталья Водянова поделилась снимками с их последней встречи в своем Instagram.

Бабушка приехала в середине апреля. Внучка старается сделать досуг гостьи максимально интересным: показывает родственнице различные красоты Франции. В Instagram на страничке модели появился их совместный снимок из Сен-Поль-де-Ванс. «Так счастлива, что бабуле удалось увидеть это прекрасное место», - прокомментировала свой пост Наталья Водянова.

Подписчики восхищаются жизненной энергией 89-летней родственницы модели. Они желают ей здоровья и выражают благодарность Наталье Водяновой за то, что поддерживает крепкие семейные связи и подает пример отношения к старшему поколению своим детям.

«Какое счастье, что бабушка жива и со здоровьем всё в порядке, что может поехать в путешествие. И Слава Богу, что у нее такая прекрасная внучка любящая, которая ее балует посещением таких мест и не только», «Наташа, какая же ты умница! Ты делаешь счастливыми близких людей! Самое главное, это шикарный пример для своих детей», - пишут поклонники.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 08:42

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