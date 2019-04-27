Наталья Водянова опубликовала трогательный снимок со своей бабушкой

Известная модель живет далеко от родных мест, где осталась ее бабушка, поэтому она старается почаще приглашать ее к себе в гости. Несмотря на преклонный возраст, Лариса Гавриловна приезжает проведать внучку и ее семью. Наталья Водянова поделилась снимками с их последней встречи в своем Instagram.Бабушка приехала в середине апреля. Внучка старается сделать досуг гостьи максимально интересным: показывает родственнице различные красоты Франции. В Instagram на страничке модели появился их совместный снимок из Сен-Поль-де-Ванс. «Так счастлива, что бабуле удалось увидеть это прекрасное место», - прокомментировала свой пост Наталья Водянова.Подписчики восхищаются жизненной энергией 89-летней родственницы модели. Они желают ей здоровья и выражают благодарность Наталье Водяновой за то, что поддерживает крепкие семейные связи и подает пример отношения к старшему поколению своим детям.«Какое счастье, что бабушка жива и со здоровьем всё в порядке, что может поехать в путешествие. И Слава Богу, что у нее такая прекрасная внучка любящая, которая ее балует посещением таких мест и не только», «Наташа, какая же ты умница! Ты делаешь счастливыми близких людей! Самое главное, это шикарный пример для своих детей», - пишут поклонники.