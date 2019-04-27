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Илон Маск не будет публиковать данные о Tesla без одобрения юристов

Илон Маск не будет публиковать в Сети сообщения о тонкостях работы Tesla без согласия юристов компании. К такому решению предприниматель пришел вместе с Комиссией по ценным бумагам и биржам.
Илон Маск не будет публиковать данные о Tesla без одобрения юристов

Обе стороны договорились внести поправки в прежде подписанное соглашение для уточнения конкретных тем, которые Маск не станет больше расписывать на своих страницах в социальных сетях без предварительного одобрения юристов. В числе таких тем новые направления работы Tesla, показатели продаж, вероятные совмещения с иными фирмами, реализация акций компании и прежде не обнародованные прогнозы.

До этого члены Комиссии подали иск в суд Нью-Йорка с обвинением Илона Маска в неуважении. Организация считает, что ранее описанные в Twitter бизнесменом проекты сборки электрокаров Tesla в 2019 году могут якобы ввести инвесторов в заблуждение, а пост Маска нарушает договор с регулятором. Комиссия требовала признать последнего нарушившим соглашение, адвокаты главы фирмы назвали эти обвинения беспочвенными.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:27

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