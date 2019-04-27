Илон Маск не будет публиковать данные о Tesla без одобрения юристов





Обе стороны договорились внести поправки в прежде подписанное соглашение для уточнения конкретных тем, которые Маск не станет больше расписывать на своих страницах в социальных сетях без предварительного одобрения юристов. В числе таких тем новые направления работы Tesla, показатели продаж, вероятные совмещения с иными фирмами, реализация акций компании и прежде не обнародованные прогнозы.До этого члены Комиссии подали иск в суд Нью-Йорка с обвинением Илона Маска в неуважении. Организация считает, что ранее описанные в Twitter бизнесменом проекты сборки электрокаров Tesla в 2019 году могут якобы ввести инвесторов в заблуждение, а пост Маска нарушает договор с регулятором. Комиссия требовала признать последнего нарушившим соглашение, адвокаты главы фирмы назвали эти обвинения беспочвенными.