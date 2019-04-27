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Ученые: Безопасного количества алкоголя во время беременности не существует
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Ученые: Безопасного количества алкоголя во время беременности не существует

Международная группа исследователей доказала, что безопасного количества алкоголя во время беременности не существует. У подростков, матери которых находились под воздействием алкоголя во время вынашивания плода, были обнаружены изменения в мозговых связях, что нарушало когнитивные функции.
Ученые: Безопасного количества алкоголя во время беременности не существует

Международная группа исследователей предприняла один из важных шагов в поиске биологических изменений мозга, которые приводят к расстройству алкогольного спектра плода. Данное нарушение является одним из основных причин умственной отсталости во всем мире и связано оно с многими неврологическими проблемами. При помощи данной работы ученые впервые количественно оценили влияние алкоголя на развивающийся мозг. Предыдущие попытки изучить схемы мозга у пострадавших лиц были затруднены из-за сложности выводов.

Чтобы понять суть проблемы, члены команды разработали сложную компьютерную технику, названную Cortical Start Spatio-Temporal, которая помогает идентифицировать активность головного мозга во время эксперимента. Ученые собрали данные работы мозга 19 добровольцев, а вычисления показали несколько областей с нарушенными связями. Субъекты, которые подвергались воздействию алкоголя в утробе матери, с большей вероятностью имели проблемы соединений через мозолистое тело. Дефицит отклика в этой области был отмечен у людей с шизофренией, рассеянным склерозом, аутизмом, депрессией и нарушениями чувствительности.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:05

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