Ушедшая Юлия Началова приходит к своим знакомым во сне

Об этом рассказало издание «Дни.ру» в своем новом материале. Многие знакомые ушедшей Юлии Началовой уже несколько раз видели ее в своих снах, причем некоторых она звала присоединиться к ней. Именно так произошло у одного журналиста, часто работавшего с артисткой. По его словам, она выглядела красивой, безмятежной и счастливой, а на ее лице не было ни страха, ни боли. Подобная ситуация вызывала у журналиста волнение и переживание, ведь в последнее время он тоже постоянно болеет. Сотрудник СМИ отметил, что решил заказать молебен по Юлии Началовой и поставит за нее свечку в храме.Схожие истории рассказывали и более близкие знакомые ушедшей артистки. Им Юлия Началова явилась во сне на 40-й день после смерти. По их словам, певица выглядела так, будто она находится в раю. Спокойствие и умиротворенность умершей певицы вселяет оптимизм в ее друзей и знакомых, но они не знают, как реагировать на такие ситуации.Эзотерик объяснил подобные появления Юлии Началовой во снах. Это говорит о том, что человеку не хватает опоры и поддержки близких в реальной жизни. Такие сны показывают, что помощь обязательно последует, главное - не бояться ее принять.