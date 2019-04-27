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Ушедшая Юлия Началова приходит к своим знакомым во сне

Ушедшая певица Юлия Началова приходит к своим друзьям и знакомым во сне. По их словам, она выглядит счастливой и безмятежной, а также зовет людей с собой, отмечая что у нее нет ни страха, ни боли.
Ушедшая Юлия Началова приходит к своим знакомым во сне

Об этом рассказало издание «Дни.ру» в своем новом материале. Многие знакомые ушедшей Юлии Началовой уже несколько раз видели ее в своих снах, причем некоторых она звала присоединиться к ней. Именно так произошло у одного журналиста, часто работавшего с артисткой. По его словам, она выглядела красивой, безмятежной и счастливой, а на ее лице не было ни страха, ни боли. Подобная ситуация вызывала у журналиста волнение и переживание, ведь в последнее время он тоже постоянно болеет. Сотрудник СМИ отметил, что решил заказать молебен по Юлии Началовой и поставит за нее свечку в храме.

Схожие истории рассказывали и более близкие знакомые ушедшей артистки. Им Юлия Началова явилась во сне на 40-й день после смерти. По их словам, певица выглядела так, будто она находится в раю. Спокойствие и умиротворенность умершей певицы вселяет оптимизм в ее друзей и знакомых, но они не знают, как реагировать на такие ситуации.

Эзотерик объяснил подобные появления Юлии Началовой во снах. Это говорит о том, что человеку не хватает опоры и поддержки близких в реальной жизни. Такие сны показывают, что помощь обязательно последует, главное - не бояться ее принять.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:17

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