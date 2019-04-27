Ученые: Оральные инфекции в детстве увеличивают риск развития атеросклероза в зрелом возрасте





Исследование финских ученых было начато в 1980 году, когда медики провели клинические осмотры полости рта 755 детей в возрасте 6-12 лет. Следующий осмотр состоялся в 2007 году, когда участникам эксперимента исполнилось 33-39 лет. Период наблюдения составил 27 лет, и факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний были измерены в нескольких временных точках. Признаки оральных инфекций и воспаления, собранные в ходе исследования, включали кариес, пломбы и кровотечение при прощупывании. Из всех детей 68-82% в зависимости от возраста имели повышенный риск развития атеросклероза.Ученые отметили, что заболевания пародонта и кариес в детском возрасте были связаны с толщиной сонной артерии во взрослом возрасте. Утолщение стенки артерии указывает на прогрессирование атеросклероза и повышенный риск инфаркта миокарда или головного мозга. Оральные инфекции были независимым фактором риска развития субклинического атеросклероза, а их связь сохранялась в течение всего периода наблюдения.