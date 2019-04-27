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Стас Михайлов мог ослепнуть на один глаз в детстве

Известный российский певец Стас Михайлов добился больших успехов в творческой деятельности, но все могло сложиться иначе. В детстве будущий артист мог ослепнуть на один глаз, но его спасла счастливая случайность.
Стас Михайлов мог ослепнуть на один глаз в детстве

Об этом инциденте своей юности, имевшем все шансы стать трагическим, Стас Михайлов рассказал в программе «Вечерний Ургант». Певец отмечает, что в его жизни было всего несколько эпизодов, навсегда запомнившихся ему, и один мог стоить ему зрения. Это произошло еще в детстве, тогда будущий певец вместе со своим друзьями играли на улице. Дети поделились на две команды: одна была «вооружена» игрушечными пистолетами, а другая – рогатками.

Во время игры один из товарищей Стаса Михайлова выстрелил ему прямо в глаз, но пластмассовая пулька, прежде чем попасть в него, зацепила ветку розового куста, что впоследствии спасло его. Будущий артист попал в больницу, и были все шансы, что он ослепнет, сами врачи не знали, чем все закончится. Ему сделали несколько уколов и перевязали глаз. Первое время он не видел им ничего, но вскоре зрение начало возвращаться, и все закончилось благополучно.

Стас Михайлов считает, что его жизнь могла быть совсем другой, если бы он действительно ослеп на один глаз еще в детстве. В завершение артист отметил: только когда действительно теряешь зрение – понимаешь, насколько это страшно.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:56

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