На Шри-Ланке 15 человек, включая детей, погибли при перестрелке





Изначально СМИ сообщили о том, что в ходе рейда полицейских и военных против потенциальных террористов запрещенного в России «Исламского государства» пострадали 3 человека – два правоохранителя и женщина. Позже появилась информация о том, что число жертв данного инцидента возросло до 15.Перестрелка произошла в городе Сейнтамаруту в одном из местных домов района Ампара, во время нее также произошло несколько взрывов. Утром военные нашли 15 тел: трое мужчин вне помещения, подорвавших себя, и 12 человек внутри здания – трое смертников, трое женщин и шестеро детей. Согласно сообщениям местных СМИ, во время данной перестрелки никто из сотрудников полиции или военных не пострадал. В ходе осмотра места перестрелки было выявлено множество деталей для изготовления бомб, беспилотник и пояс смертника.Сейчас на Шри-Ланке происходят постоянные рейды полиции и военных для выявления террористов и боевиков, причастных к недавним взрывам 21 апреля, в результате которых погибли 221 человек и 520 были ранены. Уже на следующий день случился новый теракт, сработала бомба, размещенная в микроавтобусе, припаркованном возле одной из церквей.