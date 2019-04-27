Ученые нашли в хлебе добавку, провоцирующую диабет





Научные сотрудники Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета провели опыт на мышах, которым вводили пропионат. После этого у животных возник рост концентрации гормонов и белка, влияющего на жирные кислоты. Кроме того, у зверьков увеличился объем глюкозы, что привело к развитию гипергликемии - состояния, когда в крови постоянно высокий уровень сахара, что характерно для диабета. Другим результатом воздействия препарата стало употребление мышами большего количества еды и быстрый набор массы тела.Далее ученые провели исследование с участием людей, но и он подтвердил негативное влияние пропионата. Поедавшие провизию с содержанием этого вещества респонденты регулярно сдавали на анализ кровь. Оказалось, что еда с пропионатом способствовала увеличению вызывающих нарушений с метаболизмом липидов и сахара в гормонах.Сегодня на планете проживает 400 миллионов человек, страдающих сахарным диабетом. Согласно прогнозу, в течение ближайших двух десятков лет таких людей станет больше на 40%, невзирая на все меры профилактики.