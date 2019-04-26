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Xiaomi заявила о «ненависти» к Lenovo из-за систематического обмана клиентов

Компания Xiaomi заявила о том, что «ненавидит» своего конкурента Lenovo. Причиной послужил систематический обман клиентов, последним из которых стал смартфон Lenovo Z6 Pro, имеющий зарядное устройство на 27 ватт, хотя новинка поддерживает только 18-ваттную зарядку.
Xiaomi заявила о «ненависти» к Lenovo из-за систематического обмана клиентов

Такое резкое заявление компания Xiaomi сделала после того, как ее конкурент представил технические характеристики своего нового смартфона. Согласно официальной предварительной информации, Lenovo Z6 Pro должен был поддерживать 27-ваттную зарядку, но данное заявление оказалось ложью. На самом деле новинка получит зарядное устройство на 27 ватт, тогда как сам смартфон и его аккумулятор в состоянии заряжаться только при 18 ваттах.

Глава суббренда Xiaomi Redmi Лу Вэйбин в очередной раз резко отреагировал на подобную политику конкурента. Он заявил, что его компания «ненавидит» Lenovo за их систематический обман клиентов с целью получения необоснованной прибыли. Руководитель уверен, что такая тактика не может приносить успех вечно, рано или поздно покупатели полностью перестанут доверять подобным заявлениям, что приведет к краху их конкурента.
Xiaomi заявила о «ненависти» к Lenovo из-за систематического обмана клиентов

Напомним, компания Lenovo уже не первый раз обманывает своих клиентов. Год назад бренд представил смартфон Lenovo Z5 и заявил, что новинка получит экран без рамок и 4 ГБ встроенной памяти. Ближе к моменту выхода новинки стало известно, что оба этих обещания оказались ложью.



 
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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 21:50

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