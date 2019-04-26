Сотрудница зоопарка в Петербурге с помощью вязаной сумки выходила кенгуренка





“Приемной матерью” кенгуренка оказалась руководитель отдела контактных животных. Уже в течение месяца она носит животное в специальной вязаной сумке, которую держит на груди. Несмотря на отсутствие материнской заботы, воспитанник зоопарка успешно подрастает, является здоровым и чувствует себя хорошо. Притом это не единственный, за кем сотрудница зоопарка ухаживает подобным образом.В другой сумке, которую она тоже постоянно носит с собой, находится птенец крылана. Родившая самка недавно воспроизвела на свет двойню, но уход оказывала лишь за одним из птенцов, а второго просто игнорировала. В зоопарке отмечают, что в дикой природе распространены случаи отказа родителей от детей, и там такие малыши чаще всего погибают.