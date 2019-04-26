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Сотрудница зоопарка в Петербурге с помощью вязаной сумки выходила кенгуренка

В Санкт-Петербурге сотрудница местного зоопарка использовала вязаную сумку, чтобы выходить кенгуренка. От жителя Ленинградского зоопарка отказалась его мать, что и подтолкнуло женщину к такому шагу.
Сотрудница зоопарка в Петербурге с помощью вязаной сумки выходила кенгуренка

“Приемной матерью” кенгуренка оказалась руководитель отдела контактных животных. Уже в течение месяца она носит животное в специальной вязаной сумке, которую держит на груди. Несмотря на отсутствие материнской заботы, воспитанник зоопарка успешно подрастает, является здоровым и чувствует себя хорошо. Притом это не единственный, за кем сотрудница зоопарка ухаживает подобным образом.

В другой сумке, которую она тоже постоянно носит с собой, находится птенец крылана. Родившая самка недавно воспроизвела на свет двойню, но уход оказывала лишь за одним из птенцов, а второго просто игнорировала. В зоопарке отмечают, что в дикой природе распространены случаи отказа родителей от детей, и там такие малыши чаще всего погибают.



 
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Общество
Добавил: Курило Марина Сегодня, 21:30

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