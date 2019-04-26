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Уфологи увидели «базу» НЛО на острове Пасхи

В Европейском космическом агентстве заявили об обнаружении так называемой базы НЛО на острове Пасхи. Уфологи связали это со скорым полномасштабным вторжением гуманоидов на Землю.
Уфологи увидели «базу» НЛО на острове Пасхи

На сделанном вне пределов Земли снимке заметны очертания кругов, которые находятся в различных районах острова. Уфологи объясняют их кораблями инопланетян, прибывших будто бы с Планеты X - Нибиру. В свою очередь та якобы вплотную подошла к обители человечества, угрожая ей Апокалипсисом.

Продолжая доказывать свою теорию, искатели доказательств существования пришельцев сообщили, что последние выбрали остров Пасхи для размещения своих баз, потому как там крайне мало людей, которые не смогут обнаружить их. Теми же экспертами предполагается, что НЛО также ныне сосредоточены в Антарктиде и иных островах Тихого океана. В NASA полученный снимок пока не прокомментировали.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:41

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