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Ольга Жарикова не хочет выходить замуж в мае

Бывшая участница «Дома-2» Ольга Жарикова не хочет выходить замуж в мае, из-за чего уже перенесла дату свадьбы. Девушка переживает из-за известной приметы о том, что жениться в этом месяце — значит потом всю жизнь маяться.

Ольга Жарикова не хочет выходить замуж в мае


Экс-участница популярной телестройки «Дом-2» Ольга Жарикова собирается выходить замуж, но, как оказалось, не хочет делать этого в мае. Девушка получила предложение руки и сердца от своего молодого человека, но недавно они решили перенести дату свадьбы, чтобы не переживать из-за народной приметы.

Ольга Жарикова не хочет выходить замуж в мае


Сама Ольга Жарикова заявила, что брак для неё является очень серьёзным и важным шагом в жизни, и она совершенно не понимает людей, которые женятся, не раздумывая, а потом через несколько месяцев бегут разводиться.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 20:18

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