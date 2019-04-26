Ольга Жарикова не хочет выходить замуж в мае





Экс-участница популярной телестройки «Дом-2» Ольга Жарикова собирается выходить замуж, но, как оказалось, не хочет делать этого в мае. Девушка получила предложение руки и сердца от своего молодого человека, но недавно они решили перенести дату свадьбы, чтобы не переживать из-за народной приметы.Сама Ольга Жарикова заявила, что брак для неё является очень серьёзным и важным шагом в жизни, и она совершенно не понимает людей, которые женятся, не раздумывая, а потом через несколько месяцев бегут разводиться.