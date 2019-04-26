Поклонники раскритиковали модель Алену Шишкову за неудачный образ

Привычный нюдовый макияж Алены Шишковой сменился на насыщенные цвета, а прямые волосы модель уложила крупными локонами. Однако поклонники не оценили изменения в образе, назвав бывшую возлюбленную Тимати неудачной копией Анджелины Джоли. Подписчики пожаловались в комментариях, что во внешности модели не осталось ничего натурального, а также сравнили Шишкову со злой королевой.Не так давно модель похвасталась наращенными волосами, опубликовав в сети Instagram несколько снимков после преображения. Шишкова осталась довольна результатом, который подготовила специально для летней поры.