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Поклонники раскритиковали модель Алену Шишкову за неудачный образ

Публика не оценила новый образ российской модели Алены Шишковой, которая поделилась в сети Instagram свежим снимком. Экс-возлюбленную Тимати сравнили с Анджелиной Джоли из-за новой прически и макияжа.
Поклонники раскритиковали модель Алену Шишкову за неудачный образ

Привычный нюдовый макияж Алены Шишковой сменился на насыщенные цвета, а прямые волосы модель уложила крупными локонами. Однако поклонники не оценили изменения в образе, назвав бывшую возлюбленную Тимати неудачной копией Анджелины Джоли. Подписчики пожаловались в комментариях, что во внешности модели не осталось ничего натурального, а также сравнили Шишкову со злой королевой.

Не так давно модель похвасталась наращенными волосами, опубликовав в сети Instagram несколько снимков после преображения. Шишкова осталась довольна результатом, который подготовила специально для летней поры.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 21:38

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